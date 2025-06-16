Motosiklet Minibüsle Çarpıştı, İki Yaralı

KAZA DETAYLARI VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Ordu’da sabah saatlerinde meydana gelen bir kazada, minibüsle çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı. Kaza, 05.30 sıralarında Fatsa ilçesi Sakarya Mahallesi And Caddesi’nde gerçekleşti. Oğuzhan Gürdal’ın sürücülüğünü yaptığı 52 AGH 478 plakalı motosiklet, Veysel Güler yönetimindeki 52 ABT 702 plakalı minibüsle çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gürdal ile yanında bulunan Yiğit Efe Kabal yaralandı. Olayı gören çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne taşındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya ait detaylar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler üzerinden olayla ilgili inceleme başlatıldı.