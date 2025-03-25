Motosiklet Otobüse Çarptı: Sürücü Yaralandı

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Bilecik’te bir motosikletin otobüse çarpması sonucunda sürücüsü yaralandı. Kaza, Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi’nde Şehit Erkan Alyanak Caddesi Polis Okulu yakınlarında gerçekleşti.

KAZA ANLARI VE MÜDAHALE

Elde edilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen Emirhan D. yönetimindeki 17 ADG 507 plakalı motosiklet, kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen Yalçin S. yönetimindeki 11 HO 1029 plakalı otobüse çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Emirhan D. yaralandı ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.