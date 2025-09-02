Haberler

Motosiklet, otomobil ile çarpıştı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralanıyor. Kaza, akşam saat 22:15 civarında Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde gerçekleşiyor. Alınan bilgilere göre, A.Z.’nin kullandığı 42 AIG 505 plakalı motosiklet, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 42 AHF 079 plakalı otomobil ile çarpışıyor. Bu kazada, motosiklet sürücüsü A.Z. yaralanıyor.

YARALININ TEDAVİ SÜRECİ

Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye yönlendiriliyor. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı A.Z.’ye ilk müdahaleyi yapıyor. Ardından, ambulansla Karapınar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınıyor. Kazayla ilgili olarak tahkikat süreci başlatılıyor.

ÖNEMLİ

