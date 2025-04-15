Motosiklet, Otomobile Çarparak Savruldu

KAZA ANINI İÇEREN DETAYLAR

Karaman’da meydana gelen kazada, otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkan bir motosiklet, yaklaşık 15 metre ileriye savruldu. Kaza sonucunda 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, arkasında bulunan 15 yaşındaki yolcu ağır yaralandı. Olay, akşam saat 20.15 sularında Üniversite Mahallesi’nde, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’ndeki kavşakta gerçekleşti.

MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ARASINDA ÇARPMA

Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Turgut Gündoğdu’nun kullandığı 33 ABJ 317 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapan H.K. (40) idaresindeki 42 KU 677 plakalı Tofaş marka otomobilin dikiz aynasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metre kadar savruldu. Kazada sürücü Turgut Gündoğdu ile arkasındaki yolcu M.Ç. (15) yaralandı.

Kaza sonrasında durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralıların ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Turgut Gündoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yolcu M.Ç.’nin durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

TRAFİKTEKİ ETKİLERİ VE İNCELEME

Kazanın ardından kavşak bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra kavşağı yeniden ulaşıma açtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.