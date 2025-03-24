Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Ağır Yaralı

OTOMOBİLE ÇARPMA KAZASI

Edirne’de, motosiklet trafiğinde yaşanan bir kaza sonucunda, bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Edirne Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

MOTOSİKLET SÜRENCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Elde edilen bilgilere göre, 22 NK 193 plakalı otomobil, kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte durdu. Ancak, arkasındaki 22 AED 839 plakalı motosiklet sürücüsü, duramayarak otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü ve ağır yaralanarak bulunduğu yerden savruldu. Olayın hemen ardından, ihbar ulaştı ve bölgeye polis ile sağlık ekipleri geldi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili detaylı incelemelere başladı.