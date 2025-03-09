Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

KAZA NEDENİYLE YARALANMA OLDU

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen bir kazada, motosiklet bir otomobile arkadan çarptı ve 1 kişi yaralandı. Olay, Tatlıkuyu Mahallesi’nde güney yanyol cadde üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 AZH 799 plakalı Mondial marka motosiklet, F.Ö. idaresindeki 54 AEL 635 plakalı Fiat marka otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsünü gören çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı incelemeler sürüyor.