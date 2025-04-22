Motosiklet, Otomobile Çarptı; Sürücü Yaralandı

İKİ ARAÇ ARASINDAKİ ÇARPMA SONUCU KAZA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir motosikletin kontrolden çıkması sonucunda önündeki otomobile çarptığı bir kaza meydana geldi. Motosikletten yaralanan sürücünün kaza anı, başka bir sürücünün araç kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

MOTOSİKLET VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Yolda seyir halinde olan Ümit Ü. yönetimindeki 16 BBY 320 plakalı motosiklet, önünde aniden yavaşlayan Ömer Ö. (32) idaresindeki 16 BHJ 585 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve yağmalan sürücü yere savrularak yaralandı. Olay yerine gelen ambulans, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın detaylarını araştıran polis, ilgili incelemeleri başlattı. Kaza anının saniye saniye kaydedildiği görüntüler, dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor.