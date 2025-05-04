Motosiklet Otomobile Çarptı, Sürücü Yaralandı

KAZA SAATİ VE MEVKİİ

İnegöl ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde oldu. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ÇARPMA ANI

Motosiklet sürücüsü Şerif E. (28), 16 MC 3148 plakalı motosikleti ile karşı yönden gelen Zeynep S. (47) yönetimindeki 16 BAH 503 plakalı otomobil ile sokağa dönüş yaparken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrildi ve sürücü yere düştü.

YARALININ DURUMU

Yaralı motosiklet sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.