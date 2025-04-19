Motosiklet, Otomobile Çarpti; Sürücü Yaralandı

KAZA HÜKÜMETİ
Ordu’nun Ünye ilçesinde yolcu indiren bir aracın durduğu esnada meydana gelen kaza, motosiklet sürücüsünün yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, Burunucu Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre, Berkan D. idaresindeki 52 AFT 779 plakalı motosiklet, yolcu indirmek için duraklayan Engin A. yönetimindeki 52 TB 670 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berkan D. yere düştü ve yaralandı.
Olayı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Ünye Devlet Hastanesine taşıyarak tedaviye aldı. Kazayla ilgili detaylı incelemenin başlatıldığı bildirildi.