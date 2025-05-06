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Motosiklet Otomobile Çarptı, Yaralı!

OTOMOBİL VE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA YER ALDI

Adana’da bir motosikletin, otomobile arkadan çarpması, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına kaydedildi. Kaza, 21 Nisan günü 80. Yıl Bulvarında meydana geldi. Olayla ilgili edinilen verilere göre, 01 AZC 203 plakalı motosiklet, Ali Arda K. tarafından kullanılıyordu ve sağ şeritten ilerlerken, 01 AKJ 108 plakalı otomobilin sürücüsü Ali K.’ye arkadan çarptı.

KAZA ANINDA YARALANMA YAŞANDI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havaya savrularak yere düştü ve yaralandı. Bu olaya tanıklık eden başka bir motosiklet sürücüsü, kaza anını kask kamerasıyla kaydetti. Yaralı sürücü, Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi edildi ve daha sonra taburcu oldu. Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.

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