Motosiklet, Otomobile Saplanma Anı Görüntülendi

MOTOSİKLET OTOMOBİLE SAPLANDI

Hatay’da bir motosikletin seyir halindeki otomobile çarpma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen motosiklet, karşısına çıkan otomobille çarpıştı ve bu çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Olayın ardından kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve ambulans gönderildi. Sağlık ekipleri, kazadan sonra yaralı motosiklet sürücüsüne ilk yardım yaptıktan sonra tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırdı.