Motosiklet, Otomobile Saplanma Anı Görüntülendi

Hatay’da bir motosikletin seyir halindeki otomobile çarpma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen motosiklet, karşısına çıkan otomobille çarpıştı ve bu çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olayın ardından kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve ambulans gönderildi. Sağlık ekipleri, kazadan sonra yaralı motosiklet sürücüsüne ilk yardım yaptıktan sonra tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırdı.

16 Operasyon Düzenlendi, 21 Şüpheli Yakalandı

İzmir’de düzenlenen 16 kaçakçılık operasyonunda 5 milyon lira değerinde makaron, gümrük kaçağı sigara ve tarihi eserler gibi birçok kaçak malzeme ele geçirildi.
Ali Ertaş Yeni Eve Taşındı

Kentsel dönüşüm nedeniyle evinden ayrılan halk ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, hayırseverler sayesinde yeni bir eve kavuştu ve mutluluk yaşadı.

