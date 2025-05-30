Motosiklet, Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı

MOTOSİKLET VE OTOMOBİL ARASINDA ÇARPMA YAŞANDI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 23.00 sularında Orhangazi ilçe merkezi Yeniköy Yolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Yeniköy yönünden Orhangazi tarafına doğru ilerleyen E.Ç. kontrolündeki 16 ASY 597 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve ehliyeti bulunmayan M.B.B. yönetimindeki 16 AOM 734 plakalı motosikletle çarpıştı.

KAZA SONRASI OTOMOBİL TARLAYA UÇTU

Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak bir tarlaya uçtu. Olay sonrası durumun acil olduğu ihbarı üzerine hem polis hem de sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahale yapılarak, daha sonra Orhangazi Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Hastaneye gelen yaralının sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu bilgisi verildi.