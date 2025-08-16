Motosiklet, Otomobille Çarpıştı; İki Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın Çağlayan Mahallesi 7517 Sokak’ta gerçekleştiği belirlendi. Zeynel Şenol Köprüsü yönünde ilerleyen Muhammed E. A. tarafından kullanılan plakasız motosiklet, 7510 Sokak kesişiminde Şahin Y. yönetimindeki 07 BMR 463 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerini terk ederken, yanındaki Deniz B. B. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye götürüldü. Kısa bir süre sonra, kendi imkânlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi’ne giden motosiklet sürücüsünün de tedavi altına alındığı öğrenildi.

MOTOSİKLETİN DURUMU

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede motosikletin tescilsiz olduğunu ve motor ile şase numarasının kazınmış olduğunu tespit etti. Motosiklet, olay yerinden çekici yardımıyla Şelale Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Ayrıca, sürücü belgesi bulunmayan motosiklet sürücüsüne “sürücü belgesiz araç kullanmak” nedeniyle 18 bin 678 TL idari para cezası uygulandı.