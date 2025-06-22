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Motosiklet, Otomobille Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ SAAT VE YER

Bahçelievler’de meydana gelen bir trafik kazasında, seyir halindeki motosiklet, bir otomobil ile çarpıştı. Kaza, gece saat 22.00 sıralarında Basın Ekspres yolu Sefaköy kavşağı istikametinde gerçekleşti. Bilinmeyen bir nedenden dolayı motosiklet ve plakaları tespit edilemeyen bir otomobil çarpıştı.

AMBUANS VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRAFFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Kaza sebebiyle yolda bir şeridin kapandığı bildirildi. Otomobil ve motosikletin kaza yerinden kaldırılmasının ardından, bölgede trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı incelemelerine devam ediyor.

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