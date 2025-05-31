Motosiklet Panoya Çarptı, Kaza Oldu

MOTOSİKLET KAZASI VE KURTULAN AİLE ANLARI

Adapazarı ilçesinde, bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken kaldırımdaki bir panoya çarptı. O esnada bebekleriyle yürüyen bir aileye çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, önceki gün saat 21.00 civarında, Şeker Mahallesi Sedat Kirtetepe Caddesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANINDAKİ DETAYLAR

Plakası belirlenemeyen motosikletin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki panoya çarptı ve savruldu. Kaldırımda yürüyen bebekli aileye çok yakın bir konumda düşen motosiklet, yoluna devam etmeye çalıştığı esnada metrelerce sürüklendi. Olayın hemen ardından bildirim yapılmasıyla birlikte sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

SAĞLIK DURUMU VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza anı, çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına kaydedildi ve bu görüntüler, olayın yaşandığı anın ne kadar dramatik olduğunu gözler önüne serdi.