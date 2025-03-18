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Motosiklet Park Halindeki Tıra Çarptı

GAZİPAŞA’DA KAZA MEYDANA GELDİ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde park etmiş tıra çarpan motosikletli sürücü yaralandı. Kaza, Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde dün saat 23.45 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa’dan Anamur yönüne giden tırın sürücüsü Abdullah Ş., takograf süresi dolduğu için aracını sağ şeride park etti. O sırada Bünyamin Ş. tarafından kullanılan motosiklet, park halindeki tıra arka taraftan çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yere düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.

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