Motosiklet Parke Taşına Çarptı, Yaralandı

KAZA SONRASI YARALANMA DURUMU

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, Furkan Rıdvan Gökçeli park taşına çarpan motosiklet kazasında yaralandı. Olay, Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesi’nde bulunan Fatih Caddesi’nde gerçekleşti. Gökçeli, 59 ANL 478 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybettikten sonra yol ayrımındaki parke taşlarına çarptı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası savrulan Gökçeli için hemen ihbarda bulunuldu. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı olan Gökçeli, daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından Gökçeli’nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Kazada kadın hafriyat kamyonuna çarptı

İstanbul Eyüpsultan'da 74 yaşındaki Şükran Borak'a hafriyat kamyonu çarptı. Şükran Borak ağır yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Barış Alper Yılmaz, NEOM’a gidebilir

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Yorumcu Emre Bol, Yılmaz'ın Fenerbahçeli olduğunu ve gelecekte bu takıma döneceğini iddia etti.

