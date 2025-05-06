Motosiklet Refüje Çarptı: 1 Yaralı

MOTOSİKLET HIZLA REFÜJE ÇARPTI

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen bir kaza, motosiklet sürücüsünün refüje çarpması sonucunda ağır yaralanmasına yol açtı. Olay, Bahçelievler Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZAYI GÖRENLER HIZLA YARDIM GÖNDERDİ

Edinilen bilgilere göre, S.C. yönetimindeki 16 BDT 520 plakalı motosiklet virajı alamayarak refüje çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, kazanın nedenlerini araştırmak üzere soruşturma başlattı.