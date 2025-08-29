Motosiklet Refüje Çarptı, Sürücü Yaralandı

KAZA ANINI İÇEREN DETAYLAR

Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen bir kazada, refüje çarpan motosikletten düşen sürücü yaralandı. Olay, Yozgat-Alaca karayolu üzerindeki Sincan köyü mevkiinde gerçekleşti. Alaca yönünde ilerleyen Yafes M. (30) kontrolündeki 66 AEE 806 plakalı motosiklet refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü motosikletten düşerek metrelerce sürüklendi ve yaralandı.

DURUMUNU HABER VEREN VATANDAŞLAR

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. İhbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Alaca Devlet Hastanesine götürüldü. İlk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili ekipler inceleme başlattı.