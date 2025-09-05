Motosiklet Şampiyonası Açılışı Yapıldı

AÇILIŞ SEREMONİSİ GERÇEKLEŞTİ

ULUSLARARASI Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye (MXGP of Türkiye) etkinliği, Afyonkarahisar’da düzenlenen açılış seremonisi ile hayata geçirildi. Bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen MXGP Türkiye ve Afyon MotoFest, kapılarını ziyaretçilere açtı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE DOLU BİR FESTİVAL

Türkiye’nin 2025 yılındaki en büyük entegre spor ve gençlik etkinliği olması planlanan festival, ilk gün itibarıyla bir dizi etkinlik ile müzik performanslarını ve gösterileri misafirlerine sundu. MXGP Türkiye’nin açılış seremonisi de, Afyonkarahisar protokolünün yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Ancak, yağmur ve rüzgar, etkinliğin süresinin kısalmasına neden oldu.

YARIŞLAR YARIN BAŞLIYOR

Açılış programında, yarışların yarın sabah saatlerinde başlayacağı ifade edildi. Böylece tüm katılımcılar ve izleyiciler, heyecan dolu yarış gününe odaklanma fırsatı bulacak.