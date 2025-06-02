Motosiklet Şarampole Yuvarlandı: 5 Yaralı

İKİ ARAÇ ARASINDA MANEVRA TATMİYOR

Mardin’in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil sürücüsü çarpışmamak için manevra yaptı. Bu sırada motosiklet, şarampole yuvarlandı ve 5 kişi yaralandı.

OLAYIN DETAYLARI VE YARALILAR

Olay, Dargeçit-Ilısu kara yolunun Bağözü mevkisinde gerçekleşti. 47 ADZ 674 plakalı sepetli motosikletin sürücüsü, kaskını çıkardığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aynı yönde giden 47 AT 108 plakalı otomobilin sürücüsü S.T. (72), motosikletin savrulduğunu görünce manevra yaptı ve bu sırada motosiklet ile birlikte şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü ile motosikletin içindeki Hasan D. (19), Mehmet Emin A. (19), Serhay S. ve M. Salih D. yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇİYOR

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı.