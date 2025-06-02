Motosiklet Şarampole Yuvarlandı: 5 Yaralı

MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI

Mardin’in Dargeçit ilçesinde meydana gelen olayda, motosiklet ile otomobil sürücüsü çarpışmamak için manevra yapınca şarampole yuvarlandı. Bu kazada toplamda 5 kişi yaralandı.

OLAY YERİNDE YAPILAN MÜDAHALELER

Alınan bilgilere göre, Dargeçit-Ilısu kara yolunun Bağözü mevkiinde bulunan 47 ADZ 674 plakalı sepetli motosikletin sürücüsü, başındaki kaskı çıkınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aynı yönde ilerleyen 47 AT 108 plakalı otomobilin sürücüsü S.T. (72), önündeki motosikletin savrulduğunu fark edip manevra yapınca, motosikletle birlikte şarampole yuvarlandı.

YARALILAR VE HASTANE SEVKİ

Kazanın sonucunda otomobil sürücüsü ile birlikte motosiklette bulunan Hasan D. (19), Mehmet Emin A. (19), Serhay S. ve M. Salih D. yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.