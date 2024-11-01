“Motosiklet Satışı Türkiye’de Artış Gösterdi”

2023 YILINDA MOTOSİKLET KULLANIMINDAKİ ARTIŞ

Türkiye’de ocak ile eylül ayları arasında trafiğe kaydedilen 1 milyon 961 bin 456 motorlu kara taşıtından 746 bin 595’i otomobil, 931 bin 908’i motosiklet olarak kayıtlara geçti. Motosiklet kullanımında yaşanan artış dikkat çekici bir şekilde devam ediyor. 2015 yılında 2 milyon 938 bin 364 olan trafikteki motosiklet sayısı, bu yıl ekim ayı itibarıyla 5 milyon 996 bin 886’ya yükseldi. Bu, iki katın üzerinde bir artış anlamına geliyor. Son yıllarda artan motosiklet kullanımı, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısını önemli ölçüde etkiledi.

OTA MİKTARINDAKİ BÜYÜME ORANI

Aynı dönemde otomobil sayısında da benzer bir artış gözlemleniyor. 2015 yılında 10 milyon 589 bin 337 olan otomobil sayısı, bu yıl 15 milyon 963 bin 660’a ulaştı. Özellikle bu yılki motosiklet kaydı, trafiğe kaydedilen otomobil sayısını geçmiş durumda. Eylül ayı itibarıyla 1 milyon 961 bin 456 motorlu taşıttan 746 bin 595’i otomobil, 931 bin 908’i motosiklet oldu.

EN YÜKSEK MOTOSELLİ AY: TEMMUZ

Ayrıca, bu yıl içinde 14 bin 118 motosikletin kayıt işlemi iptal edildi. Ocak ile eylül arasında 917 bin 790 motosikletin trafiğe kaydı yapıldı. Geçen yıl trafikte kayıtlı motosiklet sayısı ise 5 milyon 79 bin 396 olarak belgelenmişti. Motosiklet kayıtlarında en yüksek rakam temmuz ayında görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aylara göre kaydedilen motosiklet sayısı şu şekilde gerçekleşti: “Ocakta 60 bin 229, şubatta 84 bin 611, martta 103 bin 121, nisanda 106 bin 634, mayısta 111 bin 314, haziranda 99 bin 643, temmuzda 129 bin 851, ağustosta 115 bin 741, eylülde 120 bin 764.”