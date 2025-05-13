Motosiklet Şov Yaptı, Cezası Büyük!

MOTOSİKLET ŞOVU BÜYÜK CEZAYA NEDEN OLDU

Kahramanmaraş’ta tehlikeli şekilde motosiklet kullanarak gösteri yapan bir sürücü, 19 bin 684 lira ceza ile karşılaştı. Ehliyeti ise daimi olarak iptal edildi. Olayın detaylarına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada yapılmış açık kaynak araştırması sonucunda, motosiklet ile trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüyü tespit etti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKARDI

Videoların incelenmesi sonucu, motosiklet sürücüsü R.K.’nin karayolu üzerinde dikkat çekici bir şekilde seyir halindeyken hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını riske attığı belirlendi. Bu durum üzerine, Türk Ceza Kanunu’nun “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçunu içeren 179/2. maddesi gereği adli işlem başlatıldı. Ayrıca, motosiklet sürücüsü R.K.’ye 19 bin 684 TL idari para cezası uygulandı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Gözaltına alınan R.K.’nin ifadesi alındı ve ardından adli makamlara sevk edildi. Üzerindeki ceza ve ehliyet iptali ile bu durum fazla dikkat çekiyor. Motosikletli gösterinin sonuçları, sürücü için oldukça ağır oldu.