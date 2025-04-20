Motosiklet Sürücüleri İçin Eğitim Yapıldı

UŞAK’TA TRAFİK FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, ‘Bir Kural 1 Ömür’ kampanyası çerçevesinde motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirdi. Bu özel eğitim programı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlendi.

Eğitime katılanlar arasında İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mevlüt Akça ile diğer trafik birimi yetkilileri, motosiklet dernekleri temsilcileri, moto kuryeler ve motosiklet sürücüleri yer aldı. Farkındalık eğitimi sırasında motosiklet kazalarının nedenleri, koruyucu tedbirler ve güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.