Motosiklet Sürücüleri Tehlikeli Yolculuk Yaptı

TEHLİKELİ YOLCULUK YER ALDI

Esenler’de, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda motosiklet sürücülerinin tek teker üzerinde yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, İstanbul’un çeşitli noktalarında dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde ilerleyen iki motosiklet sürücüsü, trafiği tehlikeye atarak uzun bir süre bu şekilde devam etti.

SÜRÜCÜLERİN TEHLİKELİ DAVRANIŞLARI

Esenler’deki TEM Otoyolu’nda bulunan başka bir motosiklet sürücüsü de araçların arasında, tek teker üzerinde ileri gitmeye çalıştı. Bu tehlikeli anlar, diğer sürücüler tarafından dikkatlice kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, motosiklet sürücülerinin seyir halindeyken motosikletlerinin ön kısmını havaya kaldırarak uzun süre ilerlediklerine dair dikkat çekici anlar yer alıyor. Sürücüler, bir süre sonra hızla bölgeden uzaklaşıp gözlerden kayboldu.