Motosiklet Sürücüleri Trafik Kurallarını Vurguladı

MOTORLU TAŞITLARDA FARKINDALIK YARATMA ÇALIŞMALARI

Kırklareli’nde, motosiklet sürücüleri Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafik kurallarına dikkat çekmek için toplandı. Motosiklet sürücüleri, “Bir Kural Bir Ömür” eylem planı çerçevesinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda bir araya geldi. Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler, bu etkinlikte trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması için farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti.

EĞİTİMLER VE HIZLANAN MÜCADELE

İçişleri Bakanlığı tarafından bu yıl belirlenen “Bir Kural Bir Ömür” mottosuna dikkat çeken Güler, motosikletlerin de dahil olduğu trafik kazalarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Güler, “Sizlerin burada gösterdiğiniz bu görüntü bizler için çok çok önemli. Toplum, gençlerimiz, çocuklarımız için çok önemli.” şeklinde konuştu. Trafik güvenliğinin ülke için önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Güler, yapılan farkındalık eğitimlerinin istenilen düzeyde olmadığını vurguladı. Güler, özellikle bayram dönemlerinde birçok insanın yolda hayatını kaybettiğini belirterek, değerlerin önceliklendirilmesinin gerektiğini söyledi. “Başarıyı öncelediğimiz için bazen bazı değerlerimiz eksik kalıyor” diyen Güler, etkinliğin farkındalık yaratmasını umduklarını belirtti.

DENETİM SAYILARINDA ARTIŞ

İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ise Türkiye’de yaklaşık 6 milyon motosiklet bulunduğunu aktardı. Çamuroğlu, “İlimizde 2023 yılında 15 bin 191 motosiklet denetlenmişken, 2024 yılında bu sayı 18 bin 464’e yükseldi. 2025 yılında ise denetim sayısını maksimum düzeye çıkarmayı planlıyoruz. İlk dört ayda denetim sayımız 15 bine ulaştı.” dedi. Yapılan konuşmaların ardından motosiklet sürücüleri şehir turu atarak trafik kurallarının önemine dikkat çekti. Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de motosikletle bu tur etkinliğine katıldı.