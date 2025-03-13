Motosiklet Sürücülerine 11 Bin TL Ceza

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE CEZA UYGULANDI

Karabük’te motosiklet sürücüleri, sürüş sırasında akrobatik hareketler yaparak tehlikeli şerit değiştirme eylemleriyle kendilerinin ve diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini riske attı. Bu durum sonucunda 11 bin 467 TL tutarında para cezası kesildi. Adnan Menderes Bulvarı Kireçkuyusu mevkisinde seyir eden diğer araç sürücüleri, motosiklet üzerindeki akrobatik hareketleriyle dikkati çeken bu motosikletlileri şaşkınlıkla izledi.

TEHLİKELİ HAREKETLERİ YAYGINLAŞTI

Safranbolu istikametine doğru ilerleyen motosikletliler, bacaklarını kaldırarak tehlikeli bir şekilde şerit değiştirdikten sonra yalpalarak gözden kayboldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri konu hakkında çalışma başlattı.

KAYITLAR İNCELEMELERİYLE CEZALAR TAHKİM EDİLDİ

KGYS ve PTS kayıtları, Trafik Tescil ve Denetleme ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından dikkatlice incelendi. Bu incelemeler sonucunda motosikletlerin sürücüleri tespit edilerek, Karayolları Trafik Kanunu’na uygun olarak toplamda 11 bin 467 TL tutarında idari para cezası uygulandı.