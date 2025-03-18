Motosiklet Sürücülerine 395 Bin TL Ceza

MOTOSİKLET DENETİMİ HIZLANDIRILDI

İzmir’in Konak ilçesinde, 10-16 Mart tarihleri arasında motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen asayiş çalışmaları neticesinde 114 sürücüye toplamda 395 bin TL para cezası uygulandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu dönemde motosiklet kullanıcıları üzerinde sıkı bir denetim yaptı.

DENETİMLERİN DETAYLARI

Yapılan uygulama kapsamında, Konak genelinde 2 bin 115 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi. Ayrıca 352 araç, 258 ticari taksi ve 428 motosiklet kontrol edildi. Denetimler sonucunda, 7 motosiklet trafikten men edildi. Buna ek olarak, 114 sürücü ve araca toplamda 395 bin 714 TL cezai işlem uygulandı.

Denetimler sırasında, aranan 6 kişi yakalanarak emniyete sevk edildi. Bunun yanı sıra, 4 şahsa da uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçları nedeniyle adli işlem uygulandı. Bu tür uygulamalar, motosiklet sürücülerinin güvenliğini artırmak ve asayişi sağlamak amacıyla düzenleniyor.