Motosiklet Sürücülerine Güvenli Sürüş Eğitimi Verildi

TRAFAKTEKİ MÜŞTERİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN EĞİTİM

Samsun’un Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Trafik ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik uygulamalı sürüş teknikleri eğitimi gerçekleştirdi. Motosiklet kazalarını önlemek amacıyla Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında düzenlenen etkinlik, Kent Meydanı’nda oluşturulan parkurda yapıldı. Bu parkurda sürücüler, yeteneklerini geliştirmek için ter döktü. Zaman zaman zorluklarla karşılaşsalar da, sürücüler eğitimlerini başarıyla tamamladı.

MOTOSİKLET KAZALARI ÜZERİNE VURGULAR

Trafik Büro Amiri Erdem Türksever, yaptığı açıklamada, “Trafikte dolaşımda bulunan araçların yüzde 20’sini motosikletler oluşturuyor, kaza yapan araçların yüzde 60’lık kısmı ise motosiklet kazalarından kaynaklanıyor. Bu kazalar genellikle hız ve kontrolsüz kavşak geçişleri yüzünden meydana geliyor. Motosiklet sürücülerinin hızlanma ve kavşak geçişlerinde daha dikkatli olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN EĞİTİM HEDİYE

İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ise, “İçişleri Bakanlığımızın ‘Bir Kural, Bir Ömür’ kampanyası doğrultusunda güvenli sürüş eğitimi düzenliyoruz. Bu eğitimlerle araç kazalarını en aza indirmeyi ve güvenli motosiklet sürüşünü sağlama hedefindeyiz” dedi.

Bu uygulama, motosiklet sürücülerinin dikkatlerini artırmayı ve kaza risklerini azaltmayı amaçlıyor. Eğitimin önemi, katılımcılara sunulan uygulamalı eğitimle bir kez daha gözler önüne serildi.