Motosiklet Sürücüsü 0,73 Promil Alkollüydü

KAZA SONUCU ALKOL ORANI TESPİT EDİLDİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen bir kazada motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Olayda sürücünün 0,73 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye toplamda 24 bin 976 TL para cezası uygulanırken, ehliyeti 6 ay süreyle geçici olarak alındı. Kaza, Sorgun Mahallesi’nde Sorgun Bulvarı Otogar Kavşağı bölgesinde meydana geldi.

KAZA DETAYLARI VE İLK MÜDAHALE

8012 Sokak üzerinden D-400 Karayolu’na ilerleyen Mustafa A’nın kullandığı kayıtsız 07 BKZ 953 plakalı motosiklet, otogar çıkış kavşağında sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşarak onu yol kenarına aldı. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan kontroller sonrası sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, motosikletin kayıtsız olmasından ise 15 bin 709 TL olmak üzere toplamda 24 bin 976 TL para cezası kesildi. Sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulurken, motosiklet ise trafikten men edilip yediemin otoparkına çekildi.