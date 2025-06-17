Motosiklet Sürücüsü Ali A. Yaralandı

KAZA ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü Ali A. (56) yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi’nde, Yenişehir Caddesi üzerinde gerçekleşti. Ali A.’nın kullandığı 16 BAP 935 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve ara sokağa dönüş yapan Hamza T. (26) yönetimindeki 16 M 06009 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

KAZA SONRASI YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında yaralandı. Olayın ardından, yapılan ihbar üzerine kaza yerine ulaşan ambulans, yaralı sürücüyü İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Ali A. için kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.