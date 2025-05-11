Motosiklet Sürücüsü Altından Kurtuldu

KAZA ANINI GÖRÜNTÜLEDİ

Karaman’da bir cipin çarptığı motosikletin sürücüsü, motordan atlayarak hayatını kurtardı. Kaza, Yunuskent Mahallesi’nde, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, F.K. yönetimindeki 70 ABG 735 plakalı cip, O.G. (28) tarafından kullanılan 70 AP 587 plakalı motosikletle kontrolsüz bir kavşakta çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ CANINI KURTARDI

Kaza anında motosikletten atlayan sürücü son anda canını kurtarırken, motor cipin altında kaldı. Cip, motosikleti sürükledikten sonra kavşakta dönüş yapmak için bekleyen A.E. idaresindeki 07 GVZ 22 plakalı otomobile çarparak durabildi. İki aracın arasında sıkışan motosiklet, kullanılamaz hale geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Motosiklet sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ve tedbir amaçlı olarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.