Son Dakika Haberler

Motosiklet Sürücüsü Bıçaklı Saldırıya Uğradı

motosiklet-surucusu-bicakli-saldiriya-ugradi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Samsun’un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda motosikletli bir sürücü bıçaklı saldırıya uğradı.

SALDIRI ANINI ANLATTI

25 yaşındaki Doğukan U., motosikletine benzin almak amacıyla akaryakıt istasyonuna geldi. Benzin aldıktan sonra, akaryakıt istasyonundan ayrılmak istediği sırada tanımadığı iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Doğukan U., belinden bıçaklanarak ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

DÜĞÜN TARİHİYLE İLGİLİ DETAYLAR

Doğukan U.’nun bir ay sonra düğünü olacağı öğrenildi. Saldırı anında motosikletine benzin alırken yaşananları anlatan Doğukan U., bir kişinin kolunu tuttuğunu ve diğerinin de bıçakladığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Son Dakika Haberler

Fenerbahçe, Antalyaspor’u Sahasında Ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Maç, saat 20.30'da başlayacak ve başlangıç kadroları belirlendi.
Son Dakika Haberler

ABD Ve Rusya Arasındaki Yeni Politika Dönemi

Donald Trump'ın Ocak ayından bu yana uyguladığı politikalar, liberal dünya düzeninin sona erdiğine dair görüşleri güçlendiriyor. BBC Rusça Servisi, uzmanların görüşlerini derledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.