Motosiklet Sürücüsü Bıçaklı Saldırıya Uğradı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Samsun’un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda motosikletli bir sürücü bıçaklı saldırıya uğradı.

SALDIRI ANINI ANLATTI

25 yaşındaki Doğukan U., motosikletine benzin almak amacıyla akaryakıt istasyonuna geldi. Benzin aldıktan sonra, akaryakıt istasyonundan ayrılmak istediği sırada tanımadığı iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Doğukan U., belinden bıçaklanarak ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

DÜĞÜN TARİHİYLE İLGİLİ DETAYLAR

Doğukan U.’nun bir ay sonra düğünü olacağı öğrenildi. Saldırı anında motosikletine benzin alırken yaşananları anlatan Doğukan U., bir kişinin kolunu tuttuğunu ve diğerinin de bıçakladığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.