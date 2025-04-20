Motosiklet Sürücüsü Bingöl’de Yaralandı

KAZA ANINDA OLAY YERİ

Bingöl’de bir panelvan, motosiklet sürücüsüne çarparak kazaya neden oldu. Kaza, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, panelvan motosiklete çarpma gerçekleştirdi. Bu çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYDA GÖREVLİYDİ

Olayın duyulması üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazanın ardından polis ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme gerçekleştirdi.