Motosiklet Sürücüsü E.C., Alkol Testi Yaptırmadı

DURDURULAN MOTOREDİ BİR SÜRÜCÜ ZOR ANLAR YAŞATTI

Adana’da bir denetleme noktasında durdurulan motosiklet sürücüsü E.C., alkol testi yaptırmamak için polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkolmetreyi üflemekte direnen E.C., yaklaşık 15 dakika boyunca ikna edilmeye çalışıldı. Nihayetinde teste tabi tutulan E.C.’nin kanında 1.93 promil alkol bulundu. Gözaltına alınan sürücünün motosikleti trafikten men edildi.

KONTROLLLER GENELİNDE CİDDİ CEZALAR UYGULANDI

Adana’da polis ekipleri, farklı noktalarda denetim gerçekleştirdi. Atatürk Caddesi, Süleyman Demirel Bulvarı, Suna Kan Bulvarı ve Can Özşahinoğlu Bulvarı üzerindeki kontrollerde toplam bin 13 araç denetlendi. Bu süre zarfında 48 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 11 sürücü abart egzoz kullanmaktan, 35 kişi ehliyetsiz araç kullanmaktan ve 2 sürücü drift yapmaktan dolayı ceza aldı. Toplamda 96 sürücüye 1 milyon 330 bin 868 lira idari para cezası kesilirken, ayrıca 16 araç trafikten men edildi.