Motosiklet Sürücüsü E.C. Gözaltına Alındı

ALCOL TESTİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENEN SÜRÜCÜ

Adana’da yapılan denetimlerde, motosiklet sürücüsü E.C., alkol testi yaptırmamak amacıyla polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Güçlükle ikna edilen E.C., yapılan test sonucunda 1.93 promil alkollü olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Bununla birlikte, sürücünün motosikleti trafikten men edilerek otoparka çekildi.

DENEYİM VE KONTROL NOKTALARI

Denetimler, Adana’nın çeşitli noktalarında gerçekleştirildi. Atatürk Caddesi Gar Meydanı, Süleyman Demirel Bulvarı Pasta Bahçesi önü, Suna Kan Bulvarı Baro Tesisleri önü ve Can Özşahinoğlu Bulvarı Hekimköy Kavşağı gibi bölgelerde trafik polisleri alkol denetimi yaptı. E.C. (37) kontrol noktasında durdurulduktan sonra alkolmetreyi üflemekte direndi ve yaklaşık 15 dakika boyunca ikna edilmeyi bekledi.

CEZAİ İŞLEMLER VE SONUÇLAR

Yapılan denetimde, toplam bin 13 araç kontrol edildi. Kontroller sırasında 48 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 11 sürücüye abart egzoz kullanmaktan, 35 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve 2 araç sürücüsüne drift yapmaktan dolayı cezai işlem uygulandı. Toplamda 96 sürücüye 1 milyon 330 bin 868 lira idari para cezası kesildi ve 16 araç trafikten men edildi.