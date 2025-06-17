Motosiklet Sürücüsü Hastaneye Ikna Edildi

KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, hafif ticari araçla çarpıştı. Olayın ardından motosiklet sürücüsü durumunun iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmeyi reddetti. Ancak, durumu gözeten bir vatandaş, sürücüyü ikna ederek ambulansa bindirdi. Kaza anları, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde gerçekleşti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE GİTMEKTE ISRARCIYDI

Olayın detaylarına göre, Hisar Caddesi istikametinde ilerleyen Ali Ş., 07 LBE 97 plakalı Peugeot marka hafif ticari araçla, kavşak sisteminde motosiklet süren Süleyman S.’ye çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün başındaki kask sayesinde ciddi bir yaralanmadan kurtulduğu görülüyor. Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşlar, motosiklet sürücüsünü yolun kenarına alarak bir sandalyeye oturttular ve ambulansın gelmesini beklemeye başladılar.

Buna rağmen, Süleyman S., kendisini iyi hissettiğini söyleyerek hastaneye gitmek istemedi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen sürücü, sağlık ekiplerinin tüm ikna çabalarına rağmen hastaneye gitmeye direndi. Yoldan geçen bir vatandaş, “Belki onların göremediği içerde bir sorun olabilir. Git baksınlar” diyerek sürücüyü hastaneye gitmeye ikna etti.