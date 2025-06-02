Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

TRAFİK KAZASI OLAYI

Osmaniye’de meydana gelen bir kazada, bir motosiklet ile tır çarpıştı ve motosiklet sürücüsü Yasin Doğan yaşamını yitirdi. Olay, Osmaniye D 400 Karayolu Akyar bölgesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Yasin Doğan yönetimindeki 80 AGN 790 plakalı motosiklet, tır ile çarpıştı.

KAZA SONRASI FECİ SONUÇ

Çarpmanın etkisiyle sürücü yol kenarına savruldu ve 46 yaşındaki Yasin Doğan, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.