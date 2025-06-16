Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Gaziantep’te bir motosiklet sürücüsü olan Gaffar Ahmet Fırat (21) otombille yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde gerçekleşti. Fırat’ın kullandığı 27 BBP 099 plakalı motosiklet, S.B. yönetimindeki 41 ADK 272 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

IŞIKLAR GELDİKLERİ ANDA KAZA BİLDİRİLDİ

Kazayı görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren vatandaşlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yönlendirilmesini sağladı. Sağlık görevlileri yaptığı incelemede Gaffar Ahmet Fırat’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Fırat’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü S.B. ise polis merkezine alınarak ifade vermesi için gerekli işlemler yapıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.