Motosiklet Sürücüsü, Hayattan Bıktım Dedi

POLİS DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KOVALAMADA YAKALANDI

Aksaray’da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Olay, Atatürk Bulvarı Şeyhamit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsünden şüphelenen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 68 AEM 997 plakalı motosikletteki şahsa “dur” ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, motosikletle kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda sürücü, Pembe Köşk karşısında durduruldu ve yakalandı.

ALKOL KONTROLÜNDE YÜKSEK DEĞERLER ÇIKTI

Kimlik kontrolü yapılan şahsın M.Ş. (30) olduğu belirlendi. Trafik ekipleri tarafından alkol kontrolünden geçirilen sürücü, alkolmetre ile yapılan ölçümde 1.66 promil alkollü çıktı. Ceza yazılacağını öğrenince polis ekiplerine dert yanan sürücü, “Kaçtım işte, bırakın kardeşim” dedi. “35 milyar yazdınız arife günü. 1 ay oruç tuttum, sonra yine alkole düştüm. Yeter artık yıldım. Şuraya çıkıp atladıktan sonra ne soracaksınız, ‘Niye öldürüyorsun kendini?’ mi diyeceksiniz? Bıktım ben bu hayattan, vallahi yaşamak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan sorgulamada sürücünün daha önce 3 kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Ehliyetine el konulma süresi ise 5 yıla çıkarıldı. Sürücüye çeşitli maddelerden yaklaşık 76 bin lira ceza kesildi ve motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Yasal sınırın 3 katı alkollü çıkan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı ve ifadesi alınmak üzere asayiş ekiplerince polis merkezi amirliğine götürüldü.