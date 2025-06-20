Motosiklet Sürücüsü Kaçtı, Cezası 39 Bin

TRAFİK UYGULAMASINDA YAKALANAN MOTORCU

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik uygulaması sırasında bir motosiklet sürücüsü, verilen ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçıyor.

SÜRÜCÜ HIZLA YAKALANDI

Ekiplerin yaptığı takip sonucu sürücü, yakalanıyor ve yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu tespit ediliyor. Sürücü, ‘Dur ihtarına uymamak’ ve ‘Ehliyetsiz araç kullanmak’ suçlarından toplamda 39 bin 521 TL para cezası alıyor.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Motosiklet sürücüsünün kaçtığı ve sonrasında yakalandığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla kaydediliyor.