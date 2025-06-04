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Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde bir traktörle motosikletin çarpışması sonucu bir sürücü hayatını kaybetti. İsa Aydın (53) yönetimindeki 10 AOR 666 plakalı motosiklet, Balıkesir-Savaştepe kara yolunun Karacalar Mahallesi Tütünlük yol ayrımında, Murat Ç. (28) tarafından idare edilen 16 H 1685 plakalı traktörle çarpıştı.

AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Aydın, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Savaştepe Devlet Hastanesi’ne, sonrasında ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Ne yazık ki, yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın kurtarılamadı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Olaydan sonra bir süre tek yönden ilerleyen trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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