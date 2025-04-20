Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

KAZA RAPORU

Kırıkkale’de meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ali Kaan Ünal, hafif ticari araçla çarpışmasının ardından hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Hasan Polatkan Caddesi’nde, MKE Anaokulu yakınlarında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

E.B. yönetimindeki 37 FD 760 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Ali Kaan Ünal’ın kontrolündeki 71 ADY 643 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yeri ihbarı üzerine, bölgeye hemen ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak, tüm tıbbi müdahalelere rağmen Ali Kaan Ünal, tedavi altındayken hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet veren hafif ticari araç sürücüsü E.B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.