Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonucu Öldü

KAZANIN SEBEBİ VE OLAYIN DETAYLARI

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışıkta bekleyen bir yolcu otobüsüne çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, geçtiğimiz perşembe gecesi Ahmet Tokuş Bulvarı’ndaki Tosmur ışıklı kavşağında yaşandı.

OLAYIN CERRAHİSİ VE KURBANIN DURUMU

Edinilen bilgilere göre, Hasan K’nın kullandığı 07 ET 567 plakalı yolcu otobüsü, Gazipaşa yönünde hareket ederken kırmızı ışıkta durdu. Arkadan gelen Ümit Karakoyunlu yönetimindeki 07 BRC 752 plakalı motosiklet, otobüsün arka tamponuna hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ VE SONUÇ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra onu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak hastane sürecinde yapılan tüm müdahalelere rağmen, Ümit Karakoyunlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.