Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonucu Yaralandı

KAZA YERİ VE DETAYLARI
Hatay’da, bir otomobille çarpıştıktan sonra yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Payas ilçesindeki İstiklal Mahallesi’nde, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, 31 PV 374 plakalı otomobil, Mustafa D. yönetimindeki 31 ANZ 920 plakalı motosiklete çarptı.
YARALI SÜRÜCÜNÜN DURUMU VE HASTANE SEVKI
Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosikletin sürücüsü, yaralanarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, kazayla ilgili araştırma başlattı.