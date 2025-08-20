Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

KAÇIŞ SONUCU TRAFİK KAZASI

Kayseri’de, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir motosiklet sürücüsü, bir kepçeye çarparak ağır yaralandı. Sürücü, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay, Develi ilçesinde meydana geldi. Ekipler, durumundan şüphelendikleri 19 yaşındaki Abdullah Y.’yi durdurmak istedi. Abdullah Y., polislerin ihtarına uymayarak kaçtı ve Fenese Mahallesi’nde ters yöne girerek karşıdan gelen bir kepçenin baş kısmına çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazada ağır yaralanan Abdullah Y. için ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis, kazanın olduğu yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından, Abdullah Y. acil olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah Y. hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.