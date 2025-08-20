Haberler

Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

KAÇIŞ SONUCU TRAFİK KAZASI

Kayseri’de, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir motosiklet sürücüsü, bir kepçeye çarparak ağır yaralandı. Sürücü, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay, Develi ilçesinde meydana geldi. Ekipler, durumundan şüphelendikleri 19 yaşındaki Abdullah Y.’yi durdurmak istedi. Abdullah Y., polislerin ihtarına uymayarak kaçtı ve Fenese Mahallesi’nde ters yöne girerek karşıdan gelen bir kepçenin baş kısmına çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazada ağır yaralanan Abdullah Y. için ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis, kazanın olduğu yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından, Abdullah Y. acil olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah Y. hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Japonya Savunma Bakanı Baykar’ı Ziyaret Etti

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, heyetiyle birlikte Baykar'ı ziyaret ederek Milli Teknoloji Merkezi hakkında bilgi aldı. Baykar yönetimi de ziyarete katıldı.
Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlandı

Trabzonspor, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde rejenerasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

