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Motosiklet Sürücüsü Kazada Yaralandı

SUÇTAN KAÇAN MOTORCU KAZA YAPTI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, polisin “dur” ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Olayda sürücü ve yolcu konumundaki kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Seyfioğlu Caddesi’nde meydana geldi.

POLİSİN İHTARINA UYMADI

Bilgilere göre, uygulama noktasında kimlik ve denetim kontrolü yapan polis ekipleri, bir motosiklete “dur” ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Takip sırasında motosiklet Seyfioğlu Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen kazada, Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü Ahmet Hüseyin ile motorda yolcu olarak bulunan Besem Hüseyin yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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