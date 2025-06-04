Motosiklet Sürücüsü Refüje Çarptı

YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KAZASI

Efeler ilçesinde bir motosiklet kazası meydana geldi. Aydın’ın Girne Mahallesi’nde bulunan Girne Bulvarı üzerinde gerçekleşen olayda, motosiklet sürücüsü A.D., kavşağa geldiği sırada kontrolünü kaybetti. Kontrol kaybı sonucu kavşaktaki refüje çarparak yolun karşısına savruldu.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GİTTİ

Kaza sonucu A.D. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati durumunun ne olduğu ise henüz netlik kazanmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.