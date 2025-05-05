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Motosiklet Sürücüsü Refüje Çarptı, Yaralandı

ALKOLLÜ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZA GEÇİRDİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Ferhat E., refüje çarpıp takla attı. Yapılan testte 3.08 promil alkollü olduğu tespit edilen Ferhat E., kaza sonucu dişleri kırıldığı için sağlık görevlilerine hakaretler etti. Sürücü, polis tarafından güçlükle hastaneye götürüldü.

OLAYIN DETAYLARI VE TEŞHİS

Kaza, saat 18.30 sıralarında Malazgirt Meydanı’nda gerçekleşti. Ferhat E., 09 AOM 028 plakalı motosikletle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptıktan sonra devrildi ve sürücü araçtan düşerek metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri, vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Ferhat E.’ye yardım etmek için çaba gösterdi.

SÜRÜCÜNÜN TEPKİSİ VE HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ

Ferhat E., kendisine yardım etmeye çalışan sağlık görevlilerini “porselen” olduğunu belirttiği dişlerinin kırıldığını görünce hakaretlerle karşılamaya başladı. Yapılan alkol testinde Ferhat E.’nin 3.08 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaklaşık 1 saat boyunca polise ve sağlık ekiplerine direnen Ferhat E., sonunda ikna edilerek Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve motosiklet çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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